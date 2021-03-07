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Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı

Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'da buzla kaplanan Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nde buluşan kayak sporcusu çocuklar, buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin sayılı kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, kayağın yanı sıra ekstrem sporu imkanlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kayak merkezinde bulunan ve kış mevsiminde tamamen donan doğal Ardıçlı Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Gölün doğal buz pisti alanında bir araya gelen kayak sporcusu çocuklar, gölün kıyı kesiminde paten yaparak gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Canser Atila, AA muhabirine, kayak sporcularıyla buz tutan doğal gölün üzerinde buz pateni yaptıklarını söyledi.

Kayak eğitimi sonrası buz pateni eğlencesi
Gölde yaklaşık buz kalınlığının 30-35 santimetreye ulaştığını ve kırılma olasılığının çok düşük olduğunu ifade eden Atila, "Kış aylarında kayak antrenmanlarından sonra, donan doğal gölümüzde gerekli tedbirleri alarak buz pateni yapıyoruz. Buz pateni ile kayak ve tekerlekli patenin teknikleri birbirine yakın olduğu için herhangi bir eğitime tabi tutulmadan çocuklar çıkıp kayabiliyor." dedi.

Atila, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde buz pateninin yanı sıra yamaç paraşütü, kayak, snowboard, snow tubing gibi branşların da yapıldığını anlattı.

Kayak sporcusu 11 yaşındaki İlayda Reyyan Koşan ise kayak eğitiminden sonra buz pateni yaparak gönüllerince eğlendiklerini belirterek, "Normalde de tekerlekli patenle kayak yaptığımız için buzda kaymamız kolay oldu. Burada buz pisti olsa devamlı kayaktan sonra gelir kayarız. Hocamızın aldığı önlemlerle doğal gölümüzde kaydık." diye konuştu.

Sporculardan 12 yaşındaki Muhammet Hamza Çetinkaya da merkezde kayak eğitimi aldığından bahsederek, "Kayaktan sonra buz pateni yaptık, zor ve eğlenceliydi. Burada buz pisti olsa sürekli kayarız." ifadesini kullandı.

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