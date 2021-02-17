Kayak yarışmaları öncesinde özel hava tahmini yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu, organizasyonların elverişli koşullarda yapılabilmesi amacıyla yarışlardan önce hava tahmini konusunda destek alınacağını duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun, Meteoroloji 12. Bölge Müdür Vekili Hüseyin Arabacı'yı ziyaretinde, meteorolojinin yapacağı çalışmalar doğrultusunda yarışmalardan bir gün önce federasyon yetkililerinin özel hava tahmini verileri elde ederek, yarışmalarda daha elverişli koşulların sağlanacağı ifade edildi.

Meteoroloji tarafından yarışma süresince her üç saatte bir, rüzgar ve hava durumu federasyon yetkililerine iletilecek, gerek duyulması halinde ise müsabakanın yapılacağı piste meteoroloji yetkilileri tarafından anlık istasyon kurulacak.

Erzurum'da son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten federasyon başkanı Ali Oto, "Yarışmalarımız öncesinde ve yarışma esnasında anlık hava tahminleri alacağız. Böylelikle daha sorunsuz organizasyonlar yapacağız. Bu konuda bize destek olan Hüseyin Arabacı'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.