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Kayaların arasındaki doğal kovandan, 20 kilo bal topladılar

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan amatör dağcılar Yunus Emre Kutlu (38) ve Salih Güleç (38), arazide taşların arasına yuvalanan arıların yaptığı doğal kovan içerisinde, yaklaşık 20 kilogram bal buldu.
Kayaların arasındaki doğal kovandan, 20 kilo bal topladılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde amatör dağcılıkla uğraşan Yunus Emre Kutlu ve Salih Güleç, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı yakınlarında bulunan Dumanın Taş mevkisine tırmanış düzenledi. Amatör dağcılar tırmanış sırasında bir tepenin yamacında bulunan kayalıklarda arı oğulu keşfetti. Kutlu ve Güleç, arı oğuluna ulaşabilmek için tırmanış ekipmanlarını giydi. Yerden yaklaşık 30 metre yükseklikteki arı oğuluna ulaşan dağcı Yunus Emre Kutlu, oğul içerisinde doğal kovanda yaklaşık 20 kilogram bal ile karşılaştı. Dağcılar arı kovanındaki balı topladı.

Dağcıların doğal bala ulaşma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Amatör dağcı Yunus Emre Kutlu, ilk defa dağda doğal bal bulduğunu belirterek, "Bulduğumuz balı topladık. Yerden yaklaşık 30 metre yüksekliğe tırmanarak balı toplamayı başardık. Arılar gerçekten doğa harikası canlılar" dedi.

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