Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
09 Eylül 2021 Perşembe 12:34
Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
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