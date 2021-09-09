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Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu
Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

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