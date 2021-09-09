Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

Başakşehir, Kayaşehir'de pencere pervazına oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.