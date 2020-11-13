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Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Yıldız (83), jandarma köpeği 'Dost' tarafından izine ulaşılarak, bulundu.
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

Olay, sabah saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan Alzheimer hastası Hatun Yıldız'a ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgede dron ve iz takip köpeği 'Dost'un da yer aldığı arama çalışması başlatıldı. Jandarma köpeği 'Dost'un iz takibiyle Yıldız, Yazıkonak beldesinden 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bulundu. 

Sağlık kontrolünün ardından Yıldız, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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