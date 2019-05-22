  • BIST 83.675
  • Altın 250,751
  • Dolar 6,1048
  • Euro 6,8129
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Kaydıraklı ofiste 'sallanarak' çalışma imkanı

Bursa'da çalışma ofisleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, çeşitli sektörlerdeki firmalara, hazır ofis, sanal ofis ve toplantı salonları hizmeti verirken farklı konseptiyle dikkati çekiyor.
Kaydıraklı ofiste 'sallanarak' çalışma imkanı

Çalışma ortamı üzerine faaliyet gösteren ve İstanbul, İzmir, Ankara, San Diego ile Katar'da şubeleri bulunan bir firmanın Bursa'da hizmete açtığı iş yeri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ve iş insanlarına hazır ofis, sanal ofis ve toplantı salonları hizmeti verirken, salıncaklı toplantı masası, langırt, dart, bilardo, mini golf gibi oyun alanları gibi farklı konseptiyle dikkati çekiyor.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 2 bin metrekarelik çalışma ortamında tam kapasiteyle 500 kişiye hizmet verilebiliyor. İş insanlarına resmi adres gösterimi, çağrı cevaplama, evrak ve kargo teslimi için "sanal ofis", yeni kurulmuş veya büyüme aşamasındaki girişimlere "hazır ofis" ve mekan sıkıntısı çeken işletmelere yönelik "toplantı odası" hizmeti sunuluyor. "coworking" adı verilen sistemle ortak çalışma alanları saatlik, günlük ya da aylık kiralanabiliyor.

Kaydıraktan kayarak ofislere inilen, salıncaklı koltukların bulunduğu masada toplantılar yapılan, langırt, dart, bilardo ve mini golf gibi oyun alanları bulunan iş yeri, çalışanlara eğlenceli ortam sunuyor.

"Eğlenceli, renkli ve konforlu bir çalışma alanı sağlıyoruz"

Workinton Bursa Şube Müdürü Yasemin Kılınç, yaklaşık 3 aydır Bursa'da hizmet verdiklerini söyledi. Z kuşağına yönelik çalışma ortamı sağladıklarını dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Çalışanlara eğlenceli, renkli ve konforlu bir çalışma alanı sağlıyoruz. Ortamın daha eğlenceli hale gelebilmesi için toplantı aralarında ve burada üyelerimizin kullanabileceği dart, langırt, tavla, playstation, mini golf , elektronik dart ve bilardo gibi oyun alanları mevcut. Üyelerimiz burada salıncaklı masalarında çalışıp, alt kattaki ofislerine gidebilmek için kaydıraktan kayıyor. Boş zamanlarında da oyun odalarında harika zaman geçirebiliyor."

"Hazır ofisler maliyetten tasarruf sağlıyor"

Bu tarz çalışma ortamının Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Hazır ofislerin çalışanlara sağladığı en büyük faydası aslında maliyetlerden tasarruf yapmak. Dizüstü bilgisayarını alıp gelen tüm çalışanlar, saatlik, günlük, aylık olarak burada işlerini yürütebiliyor. Bir girişimcinin kuracağı ofisi onlara hazır olarak sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra üyelerimiz gün boyu verilen ikramlardan da faydalanabiliyor." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bin kişi metroda mahsur kaldı22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:38
  • Vladimir Putin'in ikiz babası olduğu iddia edildi22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37
  • Bu nasıl anne?22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:32
  • Binali Yıldırım'dan flaş af açıklaması22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:01
  • 22 Mayıs 12.30 HADİ ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü tarihi ne zaman hangi gün?22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:35
  • Hakkari'yi 13 kadın süslüyor22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
  • Savcı Sayan paylaştı: Nereden nereye22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09
  • Ve Huawei için beklenen oldu22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
  • Polisler minik Muhammet'i sevindirdi22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:59
  • Dominik’te helikopter düştü22 Mayıs 2019 Çarşamba 05:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti