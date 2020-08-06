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Kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan damat tutuklandı

TOKAT'ta tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı ise yaralayan 6 aylık evli Bilgin Babur tutuklandı.
Kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan damat tutuklandı

Olay, dün gece kent merkezi 600 Evler Mahallesi İmamlık Caddesi'nde meydana geldi. Bilgin Babur, eşi Edanur Babur (19) ile 6 ay önce severek evlendi. Çift arasında bir kaç gün önce çıkan tartışma üzerine Edanur Babur, babasının evine döndü. Bilgin Batur, gece saatlerinde eşini almak için kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Eşi ile evin önünde konuşurken, kayınpederi İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya yanlarına geldi. Genç çift arasında süren konuşma, Batarya çiftinin de araya girmesiyle sözlü tartışmaya döndü. İddiaya göre, bu sırada Bilgin Babur, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınpederi ve kayınvalidesine 6 el ateş etti. Kurşunların ikisi Gülşen Batarya'ya, 4'ü ise İbrahim Batarya'ya isabet etti. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İbrahim Batarya'yı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi Gülşen Batarya'yı ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak İbrahim Batarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DAMAT TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Bilgin Babur, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babur ilk ifadesinde, eşini sevdiğini ve aralarındaki kavganın sebebinin kayınvalidesi ve kayınpederinin olduğunu söyledi. Babur, eşi ile konuşmaya gittiğini, konuşma sırasında kayınpederi ve kayınvalidesinin konuşmaya katılması sonucu çıkan tartışmada, üzerinde bulunan tabanca ile her ikisine de ateş ettiğini anlattı. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Bilgin Babur, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Zanlı, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Batarya'nın cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Batarya'nın tedavisi ise sürüyor.

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