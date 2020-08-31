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Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın bu sabah cansız bedeni bulundu.
Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, dün, kızı Merve Bayrak'ı da yanına alıp, davetli olduğu düğüne katılmak için Azap köyüne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan çocuk, aniden kalboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken, adı açıklanmayan bir çoban, köye 6 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve'nin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Kurumu'na götürüldü.

Çocuğun cesedinin bulunduğu dere kenarı, jandarma tarafından adeta ablukaya alınırken, çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

JANDARMA İNCELEMESİ DRON'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeninin bulunduğu köyle 6 lilometre mesafedeki dere kenarında güvenlik güçleri inceleme yaparak, delil aradı. Jandarmanın dere kenarındaki incelemesi ile çocuğun kaybolduğu Azap Mahallesi dron'la görüntülendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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