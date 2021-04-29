  • BIST 1.402
  • Altın 466,488
  • Dolar 8,1700
  • Euro 9,8968
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama 

Tokat'ta, yayladaki evlerinin önünde oyun oynarken, kaybolan Süleyman Yıldırım'ın (2) bulunması için dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan devam edildi.
Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama 

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum, jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı. Jandarma ekipleri, dron kullanarak, havadan da tarama yaptı. Aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı. 

Baba Süleyman Yıldırım, "Olay, saat 18.00 sıralarında oldu. Ahırın önündeydi; fark ettiğimizde baktık, aradık, bulmadık. Şüphelendiğimiz kimse yok, küçük çocuk çünkü kim ne yapsın?" dedi.

Bölgedeki arama çalışmalarının planlı olarak gün boyu sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yusufeli Barajı’nda son 1 ay29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurdu29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama 29 Nisan 2021 Perşembe 10:35
  • Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı29 Nisan 2021 Perşembe 10:33
  • Burdur Gölü'nü 'susuz tarım' kurtaracak29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • Seradaki meyve ve sebzeler, böceklere emanet29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • 'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:31
  • Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi29 Nisan 2021 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti