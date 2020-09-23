Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

RİZE'de dün balık tutmak için kayıkla açıldığı denizde kaybolan balıkçı Hayrullah Karabulut'un (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde dün kayığı ile denize açılan balıkçı Hayrullah Karabulut, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri denizde arama çalışması başlatıldı. Bu sabaha karşı teknesine ulaşılan Karabulut'un akşam saatlerinde ise cansız bedeni su yüzeyinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Karabulut'un cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.