Kayıp doktor Duygu, arkadaşının evinde çıktı

Antalya'da 3 gün önce halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik'in (24), bir arkadaşının evinde olduğu öğrenildi.