Kayıp doktordan acı haber

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe’de bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile en son Maşukiye’de görülen Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, 4 dron ile de havadan girilmeyen yerler kontrol ediliyor.

DEV KUYU BÖLGESİNE YOĞUNLAŞTILAR

Ekipler bugün arama çalışmalarını, özellikle girilmesi güç olan ve oteller bölgesinin altında bulunan Dev Kuyu olarak bilinen bölge ile Kuzu Yayla, Molla Yakup, Menekşe ve İnönü yaylalarında yoğunlaştırdı.

Ayrıca polis ile jandarma ekipleri Derbent, Balaban, Maşukiye mevkiinde bulunan site, villa ve özel mülklerin güvenlik kameralarını inceleyerek görüntü elde etmeye çalışacak.

DOKTOR ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Uğur Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.