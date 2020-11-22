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Kayıp Ercan Civelek’ten 16 gündür haber alınamıyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 16 gündür kayıp olan Ercan Civelek'i (31) arama çalışmaları sürerken, ailesi oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Kayıp Ercan Civelek’ten 16 gündür haber alınamıyor

Kemalpaşa ilçesindeki evinden 6 Kasım günü çıkan Ercan Civelek, geri dönmedi. Yakınları da polis ve jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen polis ve jandarma ile AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken, Civelek'in son olarak Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan petrol istasyonunda görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları devam ederken, Civelek ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Abla Bahar Civelek çalan her telefonu umutla açtıklarını belirterek, “Kardeşimi gördüklerini iddia edenlerden telefonlar alıyoruz. Söylenilen her yere gidip, bakıyoruz. Ekipler aramalarını sürdürüyor ancak hala bir ipucu yok. Ondan gelecek müjdeli haberi bekliyoruz. Kemalpaşa ve Hopa civarında 200'e yakın fotoğraflı kayıp ilanı dağıttık. Telefonu kapalı. Belki bu ilanlar ile kendisini aradığımızı görür ve gelir. Kardeşim çık gel, artık” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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