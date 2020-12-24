Kayıp gencin cesedi, obrukta bulundu

Antalya'da pazar gecesinden bu yana kayıp olarak aranan Muhammet Emin K. (20), 50 metre derinliğindeki su dolu obrukta ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadın Yarı'nda, sabah saatlerinde köpeğini gezdiren Merve Civan, 50 metrelik obruğun dibinde baş kısmı su içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Civan, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Halatla obruğa inen itfaiye ekipleri, su içindeki cansız bedeni 2 saat süren çalışmayla çıkardı.

Polis, cesedin pazar gecesinden bu yana kayıp olarak aranan Muhammet Emin K.'ye ait olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.