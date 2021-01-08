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Kayısı çekirdeği kahvesinde seri üretim hazırlığı

Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından kayısı çekirdeğinden üretilen kahvenin Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle seri üretiminin yapılması hedefleniyor.
Kayısı çekirdeği kahvesinde seri üretim hazırlığı

Malatya'da kayısı çekirdeğinden toz ve yaş olarak üretilen kahvenin Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle seri üretiminin yapılması planlanıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı kentte, kayısı çekirdeği ihracatından yıllık ortalama 15 milyon dolarlık gelir elde ediliyor.

Coğrafi işaret tescil belgesine sahip Malatya kayısısının çekirdeğinden üretilen kıvamlı ve instant kahve türleriyle bu ürünün katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2017 yılında başlattıkları kayısı çekirdeği kahvesi geliştirme projesinin geçen yıl sona erdiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsasının girişimleriyle Malatya kayısı çekirdeğinin güvenilir ürünler listesine girdiğini, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tescil edildiğini anımsatan Erdoğan, bunun hem üreticiler hem de ihracatçılar için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Hem toz hem yaş kahve üretildi
Kayısı çekirdeği kahvesini toz ve yaş olmak üzere iki şekilde ürettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kayısı çekirdeğinin ürün çeşidini artırarak insanların kullanımına sunmak adına yeni çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda kayısı çekirdeği kahvesini geliştirdik. Malatya kayısısı bilindiği üzere dünyada marka, Avrupa Birliği tescil belgesine sahip, çekirdeği de hem güvenilir gıdalar listesinde hem de coğrafi işaret tescil belgesi var. Marka ürünün tanıtılması amacıyla enstitü olarak bizler de kıvamlı ve instant olmak üzere iki çeşit kahve geliştirdik. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın 2023 vizyon projesi kapsamında enstitü olarak her yıl bir ürünün ticarileştirmesi amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kayısı çekirdeği kahvesi bu ürünlerden bir tanesi. Farklı ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"İnstant kahve kullanım açısından kolay, içimi rahat"
Enstitü olarak, tüketicilerin damağında hoş bir tat bırakacak bir kahve çeşidi ürettiklerini aktaran Erdoğan, "Kayısı çekirdeği kahvesinin patentini aldık, instant kahve için de hazırlığımız tamam. İnstant kahve kullanım açısından kolay, içimi rahat. Sıcak suya karıştırdığımızda rahat bir şekilde içime hazır hale geliyor. Kıvamlı kahvenin üretim izinlerini aldık ve üretiyoruz. Vatandaşlarımızın damak tadına uygun şekilde üretimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kayısı çekirdeği instant kahvesi merkezi kurmayı planlıyoruz"
Seri üretime geçebilmek için yeterli altyapıya sahip olmadıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle üretim yaptıklarının altını çizen Erdoğan, "Büyük kapasiteli seri üretim yapabilmek için yatırımlar gerekiyor, bu konuda da Bakanlığımız cömert davranıyor ve bizi destekliyor. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle bölgemize bir kayısı çekirdeği instant kahve merkezi kurmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, kayısı çekirdeği kahvesinin içiminin gayet rahat olduğunu ve hoş bir damak tadı bıraktığına işaret ederek, "Kültürümüzde kahvenin 40 yıl hatırı var diye bir özlü söz var, oysa bizim kahvemizin 44 yıl hatırı var." dedi.

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