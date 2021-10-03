Altındağ Belediyesi kültür ve sanat topluluklarına kayıtlar başladı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Dansları, erkekler için Tasavvuf Topluluğu, 18 yaş üstü için Tiyatro Kursu, 6-15 yaş arası için Drama Kursu yeni öğrencilerini arıyor.

Altındağ’da kültür ve sanat sezonu başladı. Her yaştan Altındağlının büyük ilgi gösterdiği, gerçekleştirdikleri konser ve etkinliklerle büyük beğeni toplayan kültür ve sanat topluluklarında yeni eğitim ve öğretim dönemi için düğmeye basıldı. Müzik, tiyatro, halk dansları ve tasavvuf toplulukları yeni yeteneklerini arıyor. Başvurular, “başvuru.altindag.bel.tr” adresinden yapılabilecek. Bilgi almak için ise 507 01 30 numaralı telefonu aramak yeterli oluyor. Başvurular değerlendirildikten sonra adaylar mülakat için çağırılacaklar.

“KÜLTÜR VE SANATIN DA BAŞKENTİYİZ”

Altındağ’ı kültür ve sanatın da başkenti yapmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren kültür ve sanat topluluklarımızın her biri kendi alanlarında çok başarılı… Her biri yıl boyunca kendi alanlarında profesyonel eğitmenlerden ders alıyorlar. Şarkı söylemek isteyen, halk dansları yapmak isteyen ya da tiyatro sahnesine çıkmak isteyen Altındağlı vatandaşlarımız bu topluluklara büyük ilgi gösteriyor. Burada hem yeteneklerini değerlendiriyor, hem de hayallerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

Yeteneğini değerlendirmek isteyen Altındağlı vatandaşların kayıt için acele etmesi gerektiğini tavsiye eden Başkan Balcı “Kültür ve sanat topluluklarımızın kapısı herkese açık… Başvuru yapmak isteyenler belediyemizin web sitesini ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.