Kayıtlar başladı

Gölbaşı Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okulları bu yıl da açılıyor. 7 branşta açılacak yaz spor okullarının kayıtları başladı. Kayıtlar 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Futbol, basketbol, voleybol, tekvando, boks, güreş ve jimnastik branşlarında eğitim verecek yaz spor okullarına kayıtlar, Gölbaşı Belediyesi Spor yerleşkesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi’nde yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarına 2004 ile 2014 tarihleri arası doğumlu kız ve erkek öğrenciler katılacak. Haftada 3 gün çalışma yapılacak yaz spor okullarına katılan öğrencilere şort, forma ve tozluk verilecek. Ayrıca kursiyerlere ücretsiz servis sağlanacak. Kurslar hakkında 485 54 65 ve 0554 534 49 97 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

ŞİMŞEK’DEN ÖĞRENCİLERE DAVET

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencileri yaz okullarına davet etti. Yaz okullarının çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmeleri için fırsat olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “yaz okullarında branş sayımızı artırdık. Kız ve erkek çocuklarımıza, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, boks, güreş ve jimnastik dallarında tecrübeli hocalar eşliğinde eğitim verilecek. Hedefimiz çocuklarımızın sportif yeteneklerini geliştirmektir” dedi.

