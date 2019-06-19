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Kayıtsız kalmadılar

Gazetemizin 18 Haziran tarihli sayısında “Onarım Bekliyor” başlıklı haberimize kayıtsız kalmayan Altındağ Belediyesi harekete geçti ve Divan Sokak’ta onarım çalışmalarını başlattı.
Kayıtsız kalmadılar

Gazetemizin 18 Haziran tarihli sayısında “Onarım Bekliyor” başlıklı haberimize kayıtsız kalmayan Altındağ Belediyesi harekete geçti ve Divan Sokak’ta onarım çalışmalarını başlattı.

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Altındağ Sakarya Mahallesi Divan Sokak’ta yeşil alan çalışmaları sebebiyle asfalt taşları sökülmüş ve bir daha yerine konulmamıştı. Bölge sakinlerinin şikâyeti üzerine konuyu gündeme getiren gazetemizin muhabiri, 18 Haziran tarihli sayımızda “Onarım Bekliyor” başlıklı habere imza atmıştı. Haberimizin sonrası harekete geçen Altındağ Belediyesi, konuya kayıtsız kalmayarak sokakta onarım ve bakım çalışmalarını başlattı.,

altindag-sakarya-mahallesi-divan-sokak,-altindag-belediyesi,-altindag-belediyesi-nikâh-salonu,,.jpg

altindag-sakarya-mahallesi-divan-sokak,-altindag-belediyesi,-altindag-belediyesi-nikâh-salonu,,,.jpg

NE OLMUŞTU?

Yeşil alan çalışması nedeniyle yerinden sökülen asfalt taşları yerine konulmamış, her yağmurda sokağın toprak ve taşla dolmasına neden olmuştu. Bölge esnafı sokakta kına konakları, dükkânlar ve Altındağ Belediyesi Nikâh Salonu olduğuna işaret ederek gün içerisinde birçok kişinin uğrak noktası olduğunu belirtmiş bir an önce onarım ve bakım yapılmasını istemişti.

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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