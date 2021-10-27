Kaykaycılar Buluşuyor

Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda bulunan kaykay ve paten parkuru Ankara’nın birçok noktasından adrenalin tutkunu gençleri bir araya getiriyor.

Eğlenen ve idman yapma imkânı bulan gençler ortaya koydukları akrobatik gösterilerle çevredeki vatandaşlara da seyirlik anlar sunuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlerin burada kendi aralarında düzenledikleri amatör yarışlarla eğlenceli anlar yaşadığını belirterek, “Şehrimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını çoğaltıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz yaptık. Biz çocukken Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanlarıyla gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladık. Keçiören’imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakmak için şehrimize hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ivedilikle yapılan ve hizmete sunulan Aliya İzzet Begoviç Parkı’ndaki pistin yanı sıra bir de Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’nda kaykay parkuru bulunuyor.