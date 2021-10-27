  • BIST 1.519,250
  • Altın 547,87
  • Dolar 9,5007
  • Euro 11,0245
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Kaykaycılar Buluşuyor

Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda bulunan kaykay ve paten parkuru Ankara’nın birçok noktasından adrenalin tutkunu gençleri bir araya getiriyor.
Kaykaycılar Buluşuyor

Eğlenen ve idman yapma imkânı bulan gençler ortaya koydukları akrobatik gösterilerle çevredeki vatandaşlara da seyirlik anlar sunuyor.

kaykay-2.jpg

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlerin burada kendi aralarında düzenledikleri amatör yarışlarla eğlenceli anlar yaşadığını belirterek, “Şehrimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını çoğaltıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz yaptık. Biz çocukken Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanlarıyla gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladık. Keçiören’imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakmak için şehrimize hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ivedilikle yapılan ve hizmete sunulan Aliya İzzet Begoviç Parkı’ndaki pistin yanı sıra bir de Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’nda kaykay parkuru bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaykaycılar Buluşuyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • Gençlik Kampı Kayıtlar Başlıyor 28 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Etimesgut’a Yeni Park28 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • Dijital İzleme eğitimleri tamamlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Cumhuriyet Bayramı'nda Temeli Atılacak28 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Brüksel İle İş Birliği28 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Botanik Sonbaharı Selamlıyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • Bisiklet Meclisi Genel Kurulu Yapıldı28 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Özet Getirene Kitap Hediye27 Ekim 2021 Çarşamba 15:30
  • Kazan’a “Kahraman” unvanı verilişinin 5. yıl dönümü 27 Ekim 2021 Çarşamba 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti