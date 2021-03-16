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Kaykayını alan parkura koştu

Kontrollü normalleşmenin hayata geçirilmesiyle birlikte kısıtlamadan muaf olan çocuklar ve gençler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla inşa edilen kaykay ve paten parkurlarına akın ettiler. 
Kaykayını alan parkura koştu

Keçiören Belediyesi tarafından Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı’na inşa edilen kaykay ve paten parkurları adrenalin tutkunu gençlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Parkurda, kendi aralarında çeşitli akrobatik hareketler sergileyen gençlerin eğlencesi etraftaki vatandaşlara da seyirlik görüntüler sunuyor. Kaykaycılar kimi zaman kendi aralarında amatör yarışlar da düzenleyerek eğlenceyi doruğa çıkarıyor. 

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BAŞKAN ALTINOK: BENİM EN İYİ ARKADAŞLARIM ÇOCUKLAR VE GENÇLER
“Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise ilçede 400’den fazla parkın bulunduğunu ve bu parklar içerisinde de çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının yer aldığını belirtti. Altınok, “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladı. Keçiören’imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakmak için şehrimize hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.” dedi.

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