  • BIST 1.108
  • Altın 458,158
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6931
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 18 Ekim'de Ankara'da sınav yapılacak.
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak.

Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Adaylar başvurularını, 2-9 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Sınav, 18 Ekim 2020'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim, Kuşadası ve Bodrum açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı25 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret25 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı25 Ağustos 2020 Salı 09:04
  • ABD’de Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20
  • Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:01
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il müftüleri istişare toplantısında konuştu24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:37
  • Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:35
  • Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:41
  • Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: GERİ ADIM YOK24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti