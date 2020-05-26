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Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, şehitliklere ziyaret etti

Ramazan Bayramı sebebiyle Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, şehitlikleri ziyaret edip şehit aileleriyle bayramlaştılar.
Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, şehitliklere ziyaret etti

Ziyarette, Başkan Acar “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için Cumhuriyetimizin kurulmasından bugüne canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda eğiliyorum. Cennet vatanımızı bizlere bırakan tüm şehitlerimizi ve artık ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizleri bir gün değil her gün hatırlamamız lazım. Hepinize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

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Kaymakam Aksoy ise “Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bütün ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad olsun” dedi.

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek askerlerle bayramlaşmayı da ihmal etmediler.

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