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Kaymakam babanın isyanı

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlunu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu: Suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler tutuklansın.
Kaymakam babanın isyanı

Denizli'de, sosyal medyadan tartıştıktan sonra bir parkta buluştuğu kız arkadaşının, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için, toprağa verildiği Samsun'da ilk olarak dedesinin Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan evinde helallik alındı. Safa Akif İnan için daha sonra, Kılıçdede Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Anne Sedef İnan "Oğlumu kaymakamlar getirsin. Oğlum kaymakam olacaktı" diyerek gözyaşı döktü.

Oğlunun tabutunun başında gözyaşı döken baba Kemal İnan ise defalarca suç işleyenlerin tutuklanmadığını belirterek, "Birinci suçu işliyor, ikiyi işliyor, üçüncüyü işliyor, yine tutuklanmıyor, kanun öyle. Ya kardeşim suç işlemeyi adet haline getirmiş insanları tutuklayın. Adam bıçakla saldırır, tutuklanmıyor. Ölmediysen sorun yok. Çocuğumu koruyamadım. Milletin çocuğunu nasıl koruyacağım" dedi. Safa Akif İnan cenaze namaının ardından Asri Mezarlık'taki dedesi Hasan Büyükay'ın yanına defnedildi. Öte yandan kavgaya karıştıkları belirlenen 18 yaşından küçük 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: Sabah

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