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Kaymakam Yıldız ve Başkan Çetin vatandaşları uyardı

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde maske mesafe ve hijyen denetimi yaparak koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.
Kaymakam Yıldız ve Başkan Çetin vatandaşları uyardı

Kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçe genelinde özellikle kafe, restoran, marketler, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.

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‘‘Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde farkındalık oluşturmak’’
Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sayın kaymakamımız ile birlikte esnaflarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına hep birlikte uymamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman büyük bir risk ortaya çıkıyor. Pursaklar’da denetimler önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Tüm hemşehrilerimizden rehavete kapılmamalarını ve kurallara azami derecede dikkat etmelerini önemle rica ediyorum’’ dedi.

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‘‘Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyalım’’
Vatandaşların ve esnafların salgın sürecini gereken tedbirleri uygulayarak geçirmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Mehmet Yıldız; ‘‘Pandemi tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Önlemlerimizi geçen haftalarda olduğu gibi tüm hassasiyetimizle sürdürelim. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyalım. Maskesiz kesinlikle sokağa çıkmayalım. Hijyen ve Sosyal Mesafe kurallarıına dikkat edelim. Yapılan onca çaba ve çalışmanın bir anda yok olmasını hiç kimse istemez. O yüzden rehavete izin vermeden kuralları ilk gün ki sıklıkla uygulamaya devam etmeye gayret gösterelim’’ dedi.

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Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının toplum sağlığı açısından önemine dikkat çeken Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

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