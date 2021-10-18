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Kaymakamlık Çevresi Artık Daha Modern 

Pursaklar Belediyesi, Hükümet Parkı’ndaki çalışmaları tamamlayarak Kaymakamlık binası çevresini modern bir görünüme kavuşturdu.
Kaymakamlık Çevresi Artık Daha Modern 

İlçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı vizyon projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, her gün bir yeni projeyi tamamlayarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlık Hizmet binasının ön tarafına vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmelerinin ardından günün yorgunluğunu atmaları ve huzurla vakit geçirebilmeleri için park alanı ve gerçekleştirmiş olduğu peyzaj çalışmaları ile bina çevresini yeşillere bürüdü. Belediye ekipleri, bina çevresindeki araçların oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek adına da yeni park alanı inşa ederek bina önündeki trafiği rahatlattı. 

"Kaymakamlık Hizmet Binası çevresi modern görünümüne kavuştu"

Kaymakamlık Hizmet Binası çevresinin, yeşil alanları ve dinlenme alanlarıyla modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hükümet Konağımızın ön bölümünde çevre düzenlenmesinin yanı sıra araçların gelişi güzel park etmemeleri için otopark çalışmalarımızı tamamladık.  Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımızla binanın etrafı hem daha modern bir görünüme hem de yeni otoparkına kavuştu. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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