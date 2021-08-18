Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 300 hektar tarlayı yaktı

Eskişehir'de, tarlada yapılan prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ile birlikte zarar gördü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Mahallesi Pamucak mevkisinde, S.A.'ya ait tarlada prefabrik ev inşaatında kullanılan kaynak ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 300 hektar tarla alanı, 14 arı kovanı ve 45 ağaç ile birlikte zarar gördü.

