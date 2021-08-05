Kaynak Pahalıya Patladı

Karacaören Sanayisi’nde bir otomobilin motor kısmındaki çatlağa kaynak yapıldığı sırada araçta aniden yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Pursaklar Karacaören Sanayi Sitesi'nde, bir araçta tamir sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay bir önceki gün Karacaören Sanayi Sitesi’ndeki bir otomobil servisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre aracın motor kısmındaki çatlak bir aksama kaynak yapıldığı sırada aniden yangın çıktı.

Aracın motor kısmında çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevler içindeki araca ilk müdahaleyi servis çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken sadece maddi hasar meydana geldi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

