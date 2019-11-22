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Kaynak ustası Şeyda, kanseri yendi

Aydın'da kanser hastalığını yenen, boşanma aşamasındaki eşinden ayrı yaşayarak yeni bir hayata başlayan Şeyda Kabak, sanayi sitesindeki bir fabrikada kaynak ustası olarak mücadelesine devam ediyor.
Kaynak ustası Şeyda, kanseri yendi

Denizli Ticaret Meslek Lisesi'nden 2005 yılında mezun olan 32 yaşındaki Şeyda Kabak, bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştı. Daha sonra Aydın'a yerleşen Kabak, 2011 yılında evliliğe adım attı.

Kabak, evliliğinin ikinci yılında rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Yaklaşık 5 yıl mücadele verdiği kanseri yenmeyi başaran Kabak, bir bankada işe başlayıp ev ekonomisine katkıda bulundu. Kabak'ın 2016 yılında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Bebeği prematüre olarak doğduğu için işinden istifa etmek zorunda kalan Kabak, çalışma hayatından uzaklaşmak mecburiyetinde kaldı.

Bu süreçte eşiyle sorunlar yaşayan ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Kabak, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı "Şiddet Önleme Merkezi"ne başvurdu.

Kabak'a 1 yıl sosyal ve ekonomik destek verilmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İş'te Anne Projesi kapsamında aldığı eğitimin ardından kentteki bir fabrikada iş imkanı sağlandı. İş teklifini kabul eden Kabak, kaynakçı olarak işe başladı.

İşindeki ilk zamanlarda zorlansa da 1 yıl içerisinde ustalık seviyesine ulaşan Kabak, fiziksel güç gerektiren bu işte aranan kişi olmayı başardı.

"Dün bankacıydım bugün kaynakçı"

Şeyda Kabak, hayatı boyunca hep mücadele içinde olduğunu, ne kadar zor olursa olsun başarmaya olan inancını hiç yitirmediğini belirtti.

"Kanser olduğumu öğrendiğimde bir kez ağladım ama 'ben savaşacağım' dedim. Cesaretin ve inancın varsa başarıyorsun." ifadesini kullanan Kabak, duygularını şu sözlerle anlattı:

"İçimde hep bir savaşçı ruh vardı. Zorlukların üstesinden geleceğime inanmıştım. En büyük güç, insanın kendisinde. Kanserle 5 yıl savaştım ve sonucunda galip geldim. Anne olduktan sonra her şey değişti. O bebeği kucağıma verdiklerinde hayata daha çok bağlandım. Hayat mücadelem kızımla birlikte daha da güçlendi."

Kaynakçılığa ilk başladığı zaman biraz şaşkın ve heyecanlı olduğunu aktaran Kabak, şunları söyledi:

"Bir yerden başlamak zorundaydım ve başlangıç noktası olarak kaynakçılığı seçtim. Kendi başıma bir işi başardığımda çok mutlu oluyorum. Önceleri ‘Ben bu işi yapamam’ dediğim her şeyi burada yapmaya başladım. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. 'Kaynakçılık yapamazsın. O kadar erkeğin arasında nasıl yaparsın? Fizik gücün buna müsaade etmez' dediler ama ben pes etmedim ve devam ettim. Bana geçmişte böyle bir işte çalışacağımı söyleseler 'dalga geçmeyin' derdim.

Daha dün bankacıydım, bugün ise kaynakçı. Önemli olan ne iş yaptığınız değil. Evinize helalinden ekmek götürebiliyorsanız bu yeter. Bu insana gurur veriyor. Ben böyle çok mutluyum. Çoğu günler yorucu geçiyor. Pes edecek hale geliyorum. Ama ben asla pes etmeyeceğim ve yoluma devam edeceğim. Bir yıl önce kaslarım yoktu şimdi kaslarım var."

Kaynak: Haber Kaynağı
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