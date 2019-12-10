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Kayseri 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Kravets'in 9'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Kayseri 3 puanla tanıştı

6'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Melnjak'ın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

9'uncu dakikada Çaykur Rizespor yarı sahasında topla buluşan Mensah topu sürerek ceza sahası içinde Kravets'e pas verdi. Kravets topu ağlara yollarken maçın hakemi Fırat Aydınus, gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine faul itirazları nedeniyle pozisyonu VAR'da inceleyen Aydınus, gol kararını değiştirmedi: 1-0.

12'nci dakikada hakem Fırat Aydınus ile gol kararı vermesi nedeniyle tartışan Çaykur Rizespor tercümanı Rıdvan Erdem, kırmızı kartla saha dışına alındı.

23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Yasir'in yaptığı ortaya gelişine vuran Ziya'nın şutu üstten auta gitti.

34'üncü dakikada ceza sahası için kısa paslarla gelen Çaykur Rizespor'da topla buluşan Vetrih'in vurduğu şut üstten auta gitti.

38'inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes'in vurduğu şutu kaleci Gökhan kurtardı.

51'inci dakikada Kravets'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Brice Dja Djedje'nin sağ ayağıyla vurduğu şut üstten auta gitti.  

64'üncü dakikada Çaykur Rizespor yarı sahasında topla buluşan Kravets'in verdiği pasta Ziya, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Gökhan, Ziya'nın vurduğu şutu kurtardı.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan'ın şutunu kaleci Lung kurtardı.

84'üncü dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Mensah topu ceza sahası yakınına kadar sürerek çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca İstikbal Mobilya Kayserispor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx) 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) -  Poulain (xx), Mert (xx), Yasir (xx) (Dk. 82 Abdennour x), Ziya (xx) (Dk. 86 Furkan x), Hasan Hüseyin (xx), Mensah (xxx), Henrique (xx) (Dk. 27 Emre xx), Lopes (xx), Djedje (xx), Kravets (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Abarhoun (xx), Talbi (xx), Abdullah (xx) (Dk 58 Diomande x), Attamah (xx) (Dk. 46 Scepovic x), Oğulcan (xx), Samudio (xx) (Dk. 81 Atakan x), Orhan (xx), Vetrih (xx), Melnjak (xx), Umar (xx)

GOL:  Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KART: Rıdvan Erdem (Tercüman) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor), Vetrih, Abarhoun, Orhan (Çaykur Rizespor)

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