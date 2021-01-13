  • BIST 1.559
  • Altın 441,054
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Kayseri beyaza büründü

KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte şehir beyaza büründü.
Kayseri beyaza büründü

Kayseri'de gündüz etkili olan rüzgarın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili olurken, şehir kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Belediye ekipleri kar yağışının ardından tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foça sahiline avlanması yasak ölü ay balığı vurdu13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15
  • Karabük’te kayak merkezi beyaza büründü13 Ocak 2021 Çarşamba 20:07
  • Toptancı Hali'ndeki yangın korkuttu13 Ocak 2021 Çarşamba 19:18
  • TIR'ın çarptığı motosikletli kurye, öldü13 Ocak 2021 Çarşamba 16:20
  • Sağanak kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne'de barajları doldurdu13 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
  • Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım su tasarrufu çağrısı yaptı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:55
  • Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:55
  • 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı12 Ocak 2021 Salı 22:35
  • Esenler'de evde çıkan yangında 2 çocuk öldü12 Ocak 2021 Salı 22:34
  • Lodos etkisini artırdı, 60 yıllık çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi12 Ocak 2021 Salı 21:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti