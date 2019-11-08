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Kayseri pastırması 'pastırma yazı'nda lezzetleniyor

Kayseri'nin asırlık lezzetlerinden pastırma, ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve "pastırma yazı" olarak bilinen dönemde gerçek tadına kavuşuyor.
Kayseri pastırması 'pastırma yazı'nda lezzetleniyor

Kayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden pastırma, adını verdiği "pastırma yazı"nda lezzetine lezzet katıyor.

Tarihi bin 500 yıl öncesine Orta Asya Türklerine kadar uzanan pastırma, "pastırma yazı" döneminde ayrı bir lezzete kavuşuyor.

Pastırma yapımı için en uygun zaman olarak gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve "pastırma yazı" olarak bilinen dönem tercih ediliyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de pastırma ve sucuk üretiminin yüzde 30'unun Kayseri'den karşılandığını söyledi.

Erciyes'in esintisiyle kurutuluyor
En lezzetli pastırmanın "pastırma yazı" olarak ifade edilen dönemde imal edildiğini anlatan Bağlamış, Erciyes Dağı'ndan gelen esintinin kurutmaya asılan pastırmanın olgunlaşması ve lezzet kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bağlamış, pastırmanın doğal yöntemlerle üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pastırma bir hayvanın yüzde 30'luk diliminden, en özel etlerden oluşur. Önce pres yapılır, tuzlanır, daha sonra damlarda 15 günlük bir bekletilme sürecine alınır. Doğal güneşten istifade edilerek pastırmalar damda kurutuluyor. Her yıl 10'uncu ayın sonu, 11'inci ayın 20'si arasında pastırma sıcağı dediğimiz sıcaklıklar olur. Pastırmalar normalde sıcak hava depolarında kurutulur. Bu tarihlerde ise dışarıda beklemeye bırakılır. Pastırma sıcaklıklarında, pastırma daha lezzetli olur."

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