Kayseri Sağlık Müdürlüğü hırdavat malzemesi satın alacak

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, ihaleye çıktı; 409 kalem hırdavat malzemesi satın alacak. Malzeme içeriği ve ihale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, ihaleye çıktı; 409 kalem hırdavat malzemesi satın alacak.

İhale içeriği “10 Kısım 409 Kalem Profil, İnşaat, Hırdavat, Çatı ve Isı Yalıtım, PVC ve Mobilya, Sıhhi Tesisat, Elektrik Malzemesi İle Kompanzasyon Malzemesi Alımı” olarak ilan edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.08.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN.



Gazeteilksayfa.com



