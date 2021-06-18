Kayseri Sarıoğlan Ömerhacılı’da icradan satılık ev ve bağ

Kayseri ilçesi Sarıoğlan’a bağlı Ömerhacılı Mahallesi’nde bulunan iki katlı kargir ev ve bağ icra yoluyla satılıyor. 1205 metre kare yüzölçümlü ev ve bağ yerinin muhammen bedeli 204.298 TL.