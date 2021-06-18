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Kayseri Sarıoğlan Ömerhacılı’da icradan satılık ev ve bağ

Kayseri ilçesi Sarıoğlan’a bağlı Ömerhacılı Mahallesi’nde bulunan iki katlı kargir ev ve bağ icra yoluyla satılıyor. 1205 metre kare yüzölçümlü ev ve bağ yerinin muhammen bedeli 204.298 TL.
Kayseri Sarıoğlan Ömerhacılı’da icradan satılık ev ve bağ

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri ilçesi Sarıoğlan’a bağlı Ömerhacılı Mahallesi’nde bulunan iki katlı kargir ev ve bağ icra yoluyla satılıyor. 

Sarıoğlan İcra Dairesi’nce satılacak olan 1205 metre kare yüzölçümlü ev ve bağ yerinin muhammen bedeli 204.298 TL. 

Birinci Satış Günü: 26.08.2021 11:40

İkinci Satış Günü: 28.09.2021 11:40

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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