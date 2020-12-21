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Kayseri Valisi Günaydın'ın tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendikleri kareler için oy kullandı.
Kayseri Valisi Günaydın'ın tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Günaydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Günaydın, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" adlı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Vali Günaydın, yurt içinde ve dışında AA muhabirlerinin önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Yaşanan olayları tek kareye sığdırarak anlatma başarı gösteren muhabirleri tebrik eden Günaydın, "Özellikle ilimizde çalışan Sercan Küçükşahin'in Hürmetçi Sazlığı'nda çektiği kare de bizim açımızdan çok önemli. Yılkı atları ve Erciyes, hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin çok önemli değeri. Arkadaşlarımız, bunun tanıtımına çok önemli katkı yapmış." dedi.

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