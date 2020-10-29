  • BIST 1.127
  • Altın 502,687
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

KAYSERİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törene; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Günaydın, "Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Milletimizin kutlu yürüyüşünde önümüze çıkan ve çıkarılan bütün zorlukları senaryoları ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla boşa çıkaracağız" dedi.

Öte yandan, tören öncesi CHP Milletvekili Çetin Arık, kendisinin törene davet edilmediği ve yer ayrılmadığını iddia ederek, tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından Arık, kendisi için getirilen sandalyeye oturarak töreni takip etti. Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın törene davet edildiği; fakat katılacağına ilişkin geri bildirim yapmadığı için yer ayrılmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu29 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Koronavirüs nedeniyle karantinada kalan Vali Güner: Ne olursunuz bunun şakası yok 29 Ekim 2020 Perşembe 13:04
  • Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 13:04
  • Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü29 Ekim 2020 Perşembe 13:03
  • Kimliklerde yeni düzenleme! Rekor başvuru geldi29 Ekim 2020 Perşembe 13:02
  • Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı29 Ekim 2020 Perşembe 12:59
  • İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:58
  • 'Cezeri'nin uçuş denemesi' İslam alimi El Cezeri'nin doğduğu Cizre'de yapılsın' talebi29 Ekim 2020 Perşembe 12:57
  • Osmanlı-Alman ittifakının anısına yaptırılan asırlık köprü turizme kazandırılacak29 Ekim 2020 Perşembe 12:56
  • Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz29 Ekim 2020 Perşembe 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti