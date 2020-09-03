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Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü

Kayseri'de 2020 yılının ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuğun işlem gördüğü bildirildi.
Kayseri'de 8 ayda 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü

Kayseri Ticaret Borsasından (KTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşandı.

KTB kayıtlarına göre yılın ilk 8 ayında 286 ton pastırma, 2 bin 260 ton sucuk işlem gördü.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de pastırma ile sucuğun, yüzyıllar ötesine dayanan önemli bir et endüstrisi ve geleneksel bir lezzet olduğunu belirtti.

Pastırmanın başkentinin Kayseri olduğunu aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri pastırmaları yıllardan beri Karpuzatan mevkisinde kurutulur. Çünkü burası, Erciyes'ten gelen rüzgarı en iyi alan bölgedir. Pastırmayı pastırma yapan, üretim metodu ve et için kullanılan hayvandır. Pastırmanın çemenli, çemensiz gibi çok fazla çeşidi mevcuttur. Pastırmaya ekstra lezzet katan madde de çemendir. Kayseri'ye çemen konusunda da kimse rakip olamaz. Sucuk ve pastırma, cinsine göre perakendede farklı fiyatlarla alıcı bulmaktadır."

Pastırmanın kilosunun, etin kalitesine göre 130 ila 170 liradan, sucuğun ise 60 ila 85 liradan satıldığı bilgisini veren Bağlamış, "Karkas et fiyatlarındaki artışlar, bibere, çemene, sarımsağa, kimyon ve karabiber gibi baharatlara ve nakliyeye gelen zamları göz önüne aldığınızda, pastırma ve sucukta abartılı bir fiyat artışı olmadığını gözlemleyebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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