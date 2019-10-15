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Kayseri'de 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan mevkisinde bulunan fosillerin ardından, Barsama bölgesinde de 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen at, zürafa ve gergedan fosillerine rastlandı.
Kayseri'de 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu

Kayseri'deki Barsama bölgesinde 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen at, zürafa ve gergedan fosilleri bulundu.

Kazı ekibi sorumlusu uzman antropolog Özge Kahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Taşhan mevkisinde yaptıkları kazı çalışmalarında fil, mamut gibi hayvanlara ait fosiller bulunduğunu anımsattı.

Kazı çalışmalarına Barsama bölgesinde devam ettiklerini belirten Kahya, "Barsama'daki kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Buranın tarihi de Yamula Barajı civarında bulunan fosillerle aynı dönem. Tek farkı burada atlar, zürafalar var. Daha küçük hayvanlara ait fosiller var. 7-8 milyon yıl öncesine ait zürafa, at fosilleri çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kahya, Kayseri'nin ve kazı yaptıkları alanın fosil bakımından çok zengin olduğuna dikkati çekerek, kazıların Taşhan ve Barsama bölgelerinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Taşhan mevkisinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında 2017'de başlatılan kurtarma kazıları devam ediyor.

Kazılarda bulunan fosiller arasında fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler yer alıyor.

Kısa süre önce bulunan ve 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin de 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olması dolayısıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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