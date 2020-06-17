Kayseri'de ambulans helikopter kalp hastası kadın için havalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kalp yetmezliği hastası 67 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kalp yetmezliği hastası kadın, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Sarız Devlet Hastanesinde tedavi gören Ayşegül Erkek'in (67) ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı ilçesine getirilen hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi.

ERÜ Kalp Hastanesine kaldırılan Erkek'in tedavisi sürüyor.