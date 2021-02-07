  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

Kayseri'de, Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı.
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı’nda sular çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Taşhan Mahallesi’nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı. Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken, bunlar belediyeye görevlileri tarafından toplanıp, yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.

Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir, "Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı” diye konuştu.

Suların çekilmesi nedeniyle mezarların ortaya çıktığını kaydeden Özdemir, "Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falezlerden 'ölüme' olta07 Şubat 2021 Pazar 10:05
  • Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 2. gününde devam etti07 Şubat 2021 Pazar 09:40
  • 21 kişinin oyun oynadığı internet kafeye polis baskını: Kaçan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı07 Şubat 2021 Pazar 09:32
  • Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını07 Şubat 2021 Pazar 09:28
  • Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı07 Şubat 2021 Pazar 09:19
  • 8'inci kattan düşerek ölen Özgecan, Ankara'da toprağa verildi07 Şubat 2021 Pazar 09:18
  • Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem07 Şubat 2021 Pazar 09:13
  • Tunus'ta gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi07 Şubat 2021 Pazar 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Şubat 2021 Pazar 09:11
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İstiyoruz ki ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim07 Şubat 2021 Pazar 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti