  • BIST 1.459,330
  • Altın 488,68
  • Dolar 8,4580
  • Euro 9,9000
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Kayseri’de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de girdikleri bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri’de elektrik panosu çalan 2 kişi tutuklandı

Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir deponun önünde durumundan şüphelendikleri otomobili kontrol etmek istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, depodan çalınan elektrik panosu, yaklaşık 40 metrelik bakır kablo, kapı otomatiği, sac malzemesi ve depoda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., S.T. ve İ.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve S.T. tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:05
  • Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarına 40 gözaltı23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:33
  • Evinin banyosunda ölü bulundu23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:23
  • Adana’da kaçak cep telefonu ve kulaklık ele geçirildi23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:44
  • Malatya'da 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:03
  • Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede 22 Ağustos 2021 Pazar 16:46
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı22 Ağustos 2021 Pazar 12:48
  • Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı22 Ağustos 2021 Pazar 12:39
  • Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp intihar etti22 Ağustos 2021 Pazar 12:27
  • Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama22 Ağustos 2021 Pazar 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti