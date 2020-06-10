  • BIST 109.863
  • Altın 375,413
  • Dolar 6,7842
  • Euro 7,7116
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenlerin de bulunduğu firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kaldıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.D, A.R.Ü, L.G.Ü, E.T, F.T, H.K. ile Y.B. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı08 Haziran 2020 Pazartesi 12:22
  • Barış Çakan soruşturmasıyla ilgili asılsız paylaşımda bulunan 36 kişiye suç duyurusu07 Haziran 2020 Pazar 09:22
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması07 Haziran 2020 Pazar 09:21
  • İstanbul Adliyesi'nde 15 Haziran sonrası için bir dizi tedbir alındı05 Haziran 2020 Cuma 12:56
  • Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö'ye 3 yıla kadar hapis talebi04 Haziran 2020 Perşembe 10:06
  • Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltında03 Haziran 2020 Çarşamba 13:03
  • FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede03 Haziran 2020 Çarşamba 12:22
  • Gaziantep'te 120 ton sahte deterjan ele geçirildi02 Haziran 2020 Salı 13:53
  • Anadolu Adalet Sarayı normalleşme sürecine sıkı tedbirlerle başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 15:19
  • EGM: Sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı01 Haziran 2020 Pazartesi 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti