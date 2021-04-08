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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 20 kişiden 10'u, adliyeye sevk edildi.  
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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