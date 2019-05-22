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Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını

ayseri'de polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından hazırlanan evlerde, örgüte yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, ayrıca kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari olarak aranan örgüt mensuplarının da kaldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere bu sabah baskın düzenlendi. Baskında 10 şüpheliden 9’u gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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