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Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 24 kişi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin girişindeki tavanda kaynak yapım sırasında sıçrayan alevler izolasyon malzemeleri üzerine düştü. Kısa sürede izolasyonun olduğu bölgede yangın çıktı. Dumanların hastane içine dolmasıyla tedavi gören 11 hasta ve 13 hastane personeli dumandan etkilendi. 24 kişi, ambulanslarla ERÜ Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı tavanı kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen hasta ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ OLAY YERİNDE

Olayı duyan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın hastaneye geldi. Yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Günaydın, "Bugün saat 11.00'de onkoloji servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz yangından etkilendi. Yangına çok kısa sürede müdahale edildi. Ancak duman nedeniyle etkilenen hem hastalarımız hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor. Bütün hastalarımıza geçmiş diyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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