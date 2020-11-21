Kayseri'de iki şüpheli ölüm

KAYSERİ'de, uyku apnesi sendromu olan İbrahim Kendiroğlu (36) evinde, Melikgazi ilçesinde ise Necati çiçek (78), sırt ağrısı nedeniyle gittiği hastaneden eve döndükten sonra lavaboda ölü bulundu. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.