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Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı!

Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı!
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı.

Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu görüldü. 

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