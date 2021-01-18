  • BIST 1.557
  • Altın 441,936
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Kayseri’de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

KAYSERİ'de muhtarlıkta sıra beklediği sırada düşen hurdacı Süleyman Aslan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise, muhtarlığın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri’de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

Olay saat 15.00'de Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahalle muhtarlığında meydana geldi. Sosyal yardımlaşmadan yararlanmak için mahalle muhtarlığına gelen Süleyman Aslan, koltuğa oturarak sırasını beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan Aslan, önce ayağa kalktı, ardından da dengesini kaybederek düştü. Mahalle muhtarı Abdullah Yiğit’in ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aslan’ı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. urdacılık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Aslan, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Muhtarlıkta yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Süleyman Aslan’ın muhtarlıkta oturduğu sandalyeden ayağa kalktığı sırada yere yığıldığı görüldü. Olayı anlatan Kılıçaslan Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit, "Süleyman, sosyal yardımlaşmadan yararlanmak istediğini belirterek, muhtarlığımıza başvurdu. Bende işlem yaparken kendisine çay ikram ettim. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve başı kanadı. Ben de müdahale ettim. Sonra ambulans çağırdım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap tavşanı, Şırnak'ta görüntülendi18 Ocak 2021 Pazartesi 19:11
  • Datça'ya 2 yıl aradan sonra kar yağdı18 Ocak 2021 Pazartesi 18:17
  • Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 11:33
  • Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı17 Ocak 2021 Pazar 21:17
  • Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü17 Ocak 2021 Pazar 21:16
  • Sultangazi'de polis sokak hayvanlarını besledi17 Ocak 2021 Pazar 21:15
  • Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı17 Ocak 2021 Pazar 20:57
  • Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı17 Ocak 2021 Pazar 20:20
  • Belgrad Ormanı'nda eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi17 Ocak 2021 Pazar 20:19
  • Asansör boşluğundan düşen 16 yaşındaki Zeynep, yaralandı17 Ocak 2021 Pazar 18:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti