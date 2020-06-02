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Kayseri'de müzeler kapılarını yeniden açtı

Kayseri'de, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan müzeler, normalleşme süreci kapsamında bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
Kayseri'de müzeler kapılarını yeniden açtı

Kentte bulunan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Arkeoloji Müzesi normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı. Gerekli tedbirlerin alındığı müzelere gelen ziyaretçiler, ateşleri tek tek ölçülerek içeri alındı. Ayrıca, vatandaşlara ziyaret sırasında maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Mart ayı itibariyle müzeler ve tarihi yapılar genel itibariyle kapanma kararı almıştı. En son Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla haziran başından itibaren müzelerin açılma kararı ortaya çıktı. Bizde bu kapsamda gerekli tedbirleri aldık. Öncelikle tarihi yapılara girmeden önce gelen ziyaretçilerin kapı girişlerinde ateşlerini ölçüyoruz. Maskeleri olmayan ziyaretçilerimize maske veriyoruz. Girmeden önce de hemen kapıdan dezenfektan işlemini uyguluyoruz. Burada ziyaretçilerimiz ellerini dezenfekte ediyorlar" dedi.

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