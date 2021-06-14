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Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Erdal Kurt (34), iş çıkışı evine gittiği sırada Mehmet Göçer'in silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile bacağından yaralanan doktor Kurt, hastanede tedavi altına al
Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine gittiği sırada henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt ayağından yaralanırken, olayın şüphelisi Göçer kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Mehmet Göçer'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Göçer, polis merkezine götürüldü. Olayın bilgisini alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve belediye başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte yaralı doktor Kurt'u hastanede ziyaret etti. Vali Günaydın, ziyaretin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Dr. Kurt, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Doktor Kurt, sevk için ambulansa bindirildiği sırada yaptığı açıklamada, "Habersiz arkamdan saldırdı. Kendisini tanımıyorum" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR DOKTORUMUZUN DURUMU İYİ'

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Vali Günaydın, "Bugün mesai çıkışında doktor arkadaşımıza silahlı saldırı oldu. Çok şükür doktorumuzun durumu iyi. Saldırgan görevlilerimiz tarafından yakalandı. Sorgusu devam ediyor. Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olay nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil. Arkadaşlarımızın bu konu hakkında çalışması devam ediyor. Çok şükür doktorumuzun durumu iyi. Biraz sonra kendisini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımızı bilgiye göre durumu gayet iyi. Bende kendisi ile görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacaktır" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bugün ilçemizde maalesef çok üzücü bir hadise meydana geldi. Burada fedakarca görevini yapan nöroloji doktorumuz evine giderken saldırıya uğradı. Çok şükür hocamızın hayati tehlikesi yok. Bacağından bir yara aldı" ifadelerini kullandı.

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