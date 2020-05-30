  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Kayseri'de öğrenci ve öğretmenlerin katkısıyla alınan 445 torba un dağıtıldı

Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 445 torba un, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Kayseri'de öğrenci ve öğretmenlerin katkısıyla alınan 445 torba un dağıtıldı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere satın alınan unların dağıtımına Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde devam edildi.

Sarız ilçesindeki dağıtımda bir konuşma yapan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı kampanyaya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerin desteği ile alınan unlardan 220 torbasının ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerimize Vefa Destek Grubu ekiplerimiz tarafından bu yardımlar ulaştırılacak." dedi.

Kampanyaya destek veren Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Çelik de "Bu süreç boyunca Vefa Destek Grubu'nda vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan de eğitim camiasının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İnşallah bu yardımların devamı gelir. Bugün 225 torba un ihtiyaç sakinlerine ulaştırılacak. Her şey Pınarbaşı halkı için." diye konuştu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Milli Eğitim şube müdürleri, Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Pirci, Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu ve öğretmenler katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:49
  • ABD Başkanı Trump'tan flaş DSÖ kararı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:37
  • Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:36
  • Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdide ilişkin soruşturma30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:35
  • TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:34
  • Ayasofya'da, İstanbul'un fethi canlandırıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Türk kara sularına itilen 60 sığınmacı kurtarıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
  • Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:31
  • 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti